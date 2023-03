Skenë tronditëse: Tifozi vrapoi në fushë me vajzën e tij në krahë dhe e sulmoi futbollistin kundërshtar Skena të pabesueshme janë parë një natë më parë në Brazil, pas ndeshjes gjysmëfinale të Kampionatit Gaucho ndërmjet Internacional dhe Caixas, kur një tifoz i vendasve me vajzën e tij në krahë ka dalë në fushë dhe e ka sulmuar futbollistin kundërshtar. Caixas, ekip nga liga e katërt, me penallti e ka eliminuar kampionin aktual…