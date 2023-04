Skënderbeu fiton Kupën e Kosovës në volejboll Skënderbeu ka fituar Kupën e Kosovës në volejboll, pasi të mërkurën mbrëma mposhti Pejën, në finalen spektakolare të luajtur në palestrën “1 Tetori”. Ishte një përballje tejet interesante në Prishtinë, me Skënderbeun që arriti të triumfojë me shumë mund me rezultat 3-2 (25-20, 17-25, 20-25, 31-29, 15-8). Në praninë e mbi 1000 tifozëve, të dy…