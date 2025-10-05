“Skenderaj demagogëve iu thotë JO” – Lushtaku ia kthen Kurtit pasi e quajti “multimilioner” e “komandant që kënaqet kur i frikësohen njerëzit”

Sami Lushtaku ia ka “kthyer” brenda ditës akuzat që Albin Kurti ia ka bërë këtij sot. Kurti, duke tentuar t’i ndihmojë kandidatit të partisë së tij në Komunën e Skenderajt, ka sulmuar Sami Lushtakun. “Në Skenderaj pushteti aktual nuk ka as program e as ide. Pabarazitë në Skenderaj, me multi-milionerin ish komandant i cili kënaqet…

Lajme

05/10/2025 21:27

Sami Lushtaku ia ka “kthyer” brenda ditës akuzat që Albin Kurti ia ka bërë këtij sot.

Kurti, duke tentuar t’i ndihmojë kandidatit të partisë së tij në Komunën e Skenderajt, ka sulmuar Sami Lushtakun.

“Në Skenderaj pushteti aktual nuk ka as program e as ide. Pabarazitë në Skenderaj, me multi-milionerin ish komandant i cili kënaqet kur i frikësohen njerëzit, janë devijim nga sakrifica e madhe e dëshmorëve, martirëve dhe të gjithë kontribuesve për çlirim të Kosovës, liri të popullit dhe shtet të pavarur. Funksionet publike janë për shërbim me përkushtim e jo për pasurim me sundim”, deklaroi Kurti.

Lidhur me këto akuza ka reaguar Lushtaku, i cili e ka quajtur demagog Kurtin dhe ka thënë se Kosovës i solli vetëm përçarje e sanksione nga ndërkombëtarët.

“Skenderaj nuk bëhet kurrë me ata që Kosovës i sollën vetëm përçarje, sanksione ndërkombëtare e prishje me aleatët tanë ndërkombëtarë, ShBA-të e BE-në, me të cilët Hashim Thaçi e Ushtria Çlirimtare e Kosovës krijoi miqësi nga malet e Kosovës në vitin 1998”, deklaroi Lushtaku.

“Skenderaj si gjithmonë demagogëve ju thotë JO!”.

Artikuj të ngjashëm

October 5, 2025

Uran Ismaili: Qytetarët janë rreshtu me zgjidhjet e mia emergjente, s’kanë...

October 5, 2025

Murati i reagon Ramës për buxhetin, e quan dështak ndërsa e...

Lajme të fundit

Uran Ismaili: Qytetarët janë rreshtu me zgjidhjet e...

Murati i reagon Ramës për buxhetin, e quan...

Remitencat nga diaspora në vitin 2024 arritën në 1.3 miliardë euro

Majk: Para 15 vjetësh i ke numëruar në...