Skena interesante në Holandë, asistent trajneri faulon futbollistin kundërshtar Një skena e pabesueshme është parë në ndeshjen e kampionatit holandez mes Tëente dhe Sparta Rotterdam. Një ndeshje tejet emocionuese e cila u mbyll me rezultatin e barabartë 3 me 3. Por ajo që do të mbahet në mend është ndërhyrja dhe veprimi skandaloz i ndihmës trajnerit të Rotterdam, Jeroen van Rijsdijk, shkruan Lajmi.net Gjatë…