Skena dhune në “Its My Home” – reality shoun që e kishte ndaluar KPM-ja për transmetim It’s My Home është një nga reality show i cili është mjaft i komentuar për ngjarjet që ndodhin aty. Një ngjarje e tillë ka ndodhur edhe sot ku dy nga banorët e kësaj shtëpie janë rrahur me njëri tjetrin. Rinesa dhe Florentijanë kapur nga kamerat tek sa shfaqin skena dhune para publikut. Të dy ata…