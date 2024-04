“S’kemi vija të kuqe për koalicion” – Krasniqi: Nuk shohim koalicion me VV-në

Lideri i PDK-së Memli Krasniqi, tha se subjekti që ai udhëheq nuk vendos vija të kuqe për askënd në koalicion pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare.

“Por nuk kemi preference , nuk e shoh një koalicion të mundshëm me Vetëvendosjen. Hendeku është i madh. Dallimet janë të mëdha, jo vetëm për të kaluarën, por edhe vizioni për të ardhmen dallon shumë”, tha Krasniqi.

Ai tha se nuk mund të ketë partneritet me një parti e cila sipas tij e ka sjellë situatën për Kosovën ku partnerët ndërkombëtarë “flasin me hidhërim ku askush në BE nuk na përmend” .

Krasniqi i madje tha se qasja e kësaj qeverie me SHBA-në ka qenë e rrezikshme.

“Ky kryeministër sekretarit të SHBA-së, nja dy – tri herë brenda viti me i thënë jo me qenë kryeministër i Iranit është pak problem e lëre me qenë kryeministër i një shteti si Kosova që ekzistencën përveç sakrificës së luftës edhe vuajtjes, duhet me ia dediku edhe ndihmës së SHBA-së dhe NATO-s”, tha ai, për RTV21.

Ai po ashtu përmendi edhe deklaratën e O’Brien për Kosovën.

Krasniqi u shpreh i bindur se kandidati i kësaj partie për kryeministër, Bedri Hamza do ta fitojë këtë post në zgjedhjet nacionale.

“Ne jemi alternative e Vetëvendosjes për shumë gjëra, e para e punës, sot qytetari i Kosovës ka siguri … Për tri vjet kemi pasur një qeveri që sa herë je çu në mëngjes si qytetar është dashur me prit se çka po ndodh ndonjë befasi. A ka krizë, tension, prishje të raportet, prej raportet me Shqipëri, me Maqedoninë e Veriut”, tha ai.

Lideri i PDK-së është shprehur i bindur se gara për vendin e parë në zgjedhjet nacionale do të jetë mes Vetëvendosjes dhe PDK-së.

“Jam i bindur 100 për qind se ditët që do të shpallen zgjedhjet janë ditët e fundit të numërimi prapë për Albin Kurtin”.

“Nuk besoj se Kurti mund të bëhet kryeministër, nuk di me kënd do të bëjë koalicion”, shtoi Krasniqi.