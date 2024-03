“S’kemi shtet tjetër” – Haradinaj shkon në Deçan: Komuna do ta respektojë vendimin për Manastirin

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka qëndruar sot në Deçan.

Vizita e Haradinajt atje vjen pas vendimit të Qeverisë për zbatimin e vendimit të Kushtetueses për dhënien e tokës Manastirit të Deçanit, shkruan lajmi.net.

Në një postim në Facebook, ai tha se kjo komunë, që udhëhiqet nga partia e tij, do ta respektojë vendimin e qeverisë.

“Sepse është shteti ynë dhe shtet tjetër nuk kemi”, shkroi Haradinaj.

Postimi i plotë i Haradinajt:

Sot qëndrova në Deçan ku zhvillova një diskutim me kryetarin, z. Bashkim Ramosaj dhe autoritetet tjera lokale për të gjitha zhvillimet e fundit në Deçan e më gjerë. Deçani, si çdoherë ka nderuar Kosovën e gjithë kombin në të gjitha çështjet e ndjeshme, dhe do të vazhdojë të jetë në shërbim të qytetarëve dhe në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, për t’i respektuar vendimet e institucioneve qendrore të Kosovës, sepse është shteti ynë dhe shtet tjetër nuk kemi.

Por, qeveria e sotme e Kosovës nuk po e respekton dhe nuk po e përkrah Deçanin në kërkesat jetike në shërbim të qytetarëve. Shumë projekte kanë mbetur pa buxhetin e domosdoshëm për t’i përfunduar ato. Kjo sjellje e tillë e qeverisë ndaj Deçanit duhet të ndërpritet dhe t’i ofrohet përkrahja e merituar në projektet që kanë mbetur pezull. /Lajmi.net/