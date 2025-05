S’kemi mjaftueshëm kontejnerë e pusetat i kemi pa kapakë, por Rama na surprizon: Jemi duke e bërë një robot që do të ndërtojë tulla Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama, ka thënë se janë duke e bërë një robot në Prishtinë që do të ndërtojë tulla, duke përdorur materiale të reciklueshme. Sipas Ramës, roboti do t’i ndërtonte 600 deri në 1 mijë tulla në ditë “E kam një befasi për ju. Jemi duke e ba edhe robotin në…