S’kanë të ndalur rastet e dhunës në familje, raportohen 7 të tilla brenda 24 orëve

Viktima femër shtetase e Shqipërisë ka raportuar se e dyshuara femër kosovare e ka ofenduar pastaj edhe ka tentuar ta sulmoj fizikisht. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori, ndërsa e dyshuara është liruar në procedurë të rregullt.

Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjti dyshohet se ka ofenduar dhe sulmuar fizikisht viktimën femër kosovare. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt .

Deçan,11.07.2024-17:00.

Është arrestuar e dyshuara femër kosovare pasi që e njëjta dyshohet se e kishte sulmuar fizikisht viktimën femër kosovare. Lidhur me rastin viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa me vendim të prokurorit kujdestar e dyshuara ndalohet në mbajtje, derisa me rekomandim të psikologut e njëjta dërgohet në repartin e psikiatrisë në Pejë.