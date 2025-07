Skandalozi Basha, e fyen Thaçin në Hagë, e quan kumbar të Millan Radojcicit, ‘harron’ që shefja e tij komunikonte në telefon me kryeterroristin e Banjskën Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, të enjten ka dhënë një intervistë me shkrim për Klan Kosova ku ka folur pothuajse për secilin zhvillim që ka ndodhur në katër pesë vitet e fundit në Kosovës. Thaçi ka folur edhe për sulmin e Banjskës, duke pyetur se si ishin lënë të iknin Radojiçiqi me shokë si të…