Skandaloze: Përmbytet Prishtina, Shpend Ahmeti njofton se anulohet një koncert

Në videot e dërguara nga lexuesit e lajmi.net, shihen rrugët e mbuluara nga uji të cilat janë bërë thuajse të pakalueshme.



“Rruga B”, e cila është mjaft e frekuentuar nga automjetet dhe qytetarët, në pamjet e dërguara shihet se është përmbysur nga uji, gjë që ka shkaktuar pengesa edhe në qarkullimin e automjeteve në këtë zonë.

Në anën tjetër, gjendja më e mirë nuk ka qenë as në rrugën “Bajram Kelmendi” në afërsi të zonës së njohur si “4 Llullat” në Prishtinë, ku uji ka mbuluar një pjesë të madhe të rrugës.

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, me anë të një njoftimi në Facebook, nuk ka përmendur fare përmbysjet e rrugëve të Prishtinës, por ka bërë të ditur se performanca e Ylli Megit do të anulohet shkaku i reshjeve, për t’u realizuar me një datë tjetër. /Lajmi.net/