Skandaloze – Paralajmëruan protestë para Qeverisë: Kërcënohen me masa ndëshkuese policët

Njësiti më elitar i Policisë së Kosovës, i njohur si FIT ka mbajtur një protestë të mërkurën (1 nëntor) para Qeverisë së Kosovës. Ata shprehën pakënaqësinë e tyre ndaj propozimit të qeverisë lidhur me shtesat e rrezikshmërisë.

Përveç kësaj ata paralajmëruan edhe një protestë tjetër, por kësaj herë dyshohet se ata u kërcënuan me masa ndëshkuese në rast se marrin pjesë në protestën e dytë me radhë, e cila është paraparë të mbahen nesër (e martë, 7 nëntor).

Në redaksinë e Insajderit ka arritur një audio-incizim ku sipas burimit dëgjohet njëri prej eprorëve të Njësisë Speciale duke i kërcënuar.

“..Mirëpo prapë se prapë unë po them një sen, ata që kanë vendos ose ata që mendojnë që interesat e tyne përfaqësohen më mirë përmes protestave, ata le të dalin në protesta unë nuk i ndali edhe për veprimet që i marrin japin përgjegjësi për vete, mirëpo ata kemi me i evidentu edhe kemi me pa se qysh ka me shku puna tutje me ta”, dëgjohet duke iu thënë i njëjti, pjesëtarëve të kësaj njësie.