Skandaloze: Libraritë po “fryejnë” çmimet e librave – nuk japin kupon fiskal, prindërit në hall të madh Pak ditë para fillimit të procesit mësimor, Ministria e Arsimit njoftoi se shteti më nuk do të bëj blerjen dhe shpërndarjen e librave, por një gjë e tillë tani e tutje do të ndryshojë. Me vendimin e ri të MASHT prindërit duhet të i blejnë vet librat, ndërsa rimbursimi do të u bëhet nga vet…