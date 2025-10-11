Skandaloze| Kurti ofendon kundërkandidatin e Pecit, Arian Tahirin, e quan “gome rezervë”

Në fushatën përmbyllëse të kandidatit të Vetëvendosjes për kryetar të komunës, Faton Peci, deputeti Albin Kurti nuk kurseu ofendimet ndaj kundërkandidatit nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK), Arian Tahiri. “Kryetari aktual dhe partia e tij kanë vendos me garu me gumë rezervë. Po nuk shkohet në Mitrovicë me gumë rezervë” – u shpreh Kurti. Në kontrast…

11/10/2025 17:18

Në fushatën përmbyllëse të kandidatit të Vetëvendosjes për kryetar të komunës, Faton Peci, deputeti Albin Kurti nuk kurseu ofendimet ndaj kundërkandidatit nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK), Arian Tahiri.

“Kryetari aktual dhe partia e tij kanë vendos me garu me gumë rezervë. Po nuk shkohet në Mitrovicë me gumë rezervë” – u shpreh Kurti.

Në kontrast me deklaratat e Kurtit, Tahiri rezuloi në archnemesis-in – kundërshtarin më të frikshëm – të Pecit, duke dominuar çdo përballje televizive.

