Skandaloze| Kurti ofendon kundërkandidatin e Pecit, Arian Tahirin, e quan “gome rezervë”
Në fushatën përmbyllëse të kandidatit të Vetëvendosjes për kryetar të komunës, Faton Peci, deputeti Albin Kurti nuk kurseu ofendimet ndaj kundërkandidatit nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK), Arian Tahiri.
“Kryetari aktual dhe partia e tij kanë vendos me garu me gumë rezervë. Po nuk shkohet në Mitrovicë me gumë rezervë” – u shpreh Kurti.
Në kontrast me deklaratat e Kurtit, Tahiri rezuloi në archnemesis-in – kundërshtarin më të frikshëm – të Pecit, duke dominuar çdo përballje televizive.