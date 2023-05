Skandaloze, basketbollisti serb godet shefin e Phoenix Suns

I gjithë incidenti ndodhi në ndeshjen e katërt të Denver Nuggets dhe Phoenix Suns, më këta të fundit që barazuan serinë e gjysmëfinaleve në 2-2.

Në çerekun e dytë, basketbollisti serb, duke tentuar të marr topin në publik, e godet me bërryl shefin e Suns, Mat Ishbia.

Ai u ndëshkua nga gjyqtarët me teknik për këtë gjest, teksa Ishbia gjatë pushimit në mes dy pjesëve tha se është mirë./Lajmi.net/

Jokic just shoved the owner of the suns 😳 pic.twitter.com/oQOyZDP1A1

— LakeShowYo (@LakeShowYo) May 8, 2023