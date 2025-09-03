Skandalizon përkrahësi i VV-së: UÇK është bërë pengesa më e madhe e shtetndërtimit, Kosova po merr frymë më lirshëm me krerët e UÇK-së në Hagë

Përkrahësi i Lëvizjes Vetëvendosje, Samir Potera, ka skandalizuar me një postim në rrjetet sociale, ku ka sulmuar Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës duke e quajtur “pengesën më të madhe të shtetndërtimit”. Në reagimin e tij, Potera ka shkruar se “Kosova po merr frymë më lirshëm me krerët e UÇK-së në Hagë”, duke shtuar se vendi është…

Lajme

03/09/2025 10:23

Përkrahësi i Lëvizjes Vetëvendosje, Samir Potera, ka skandalizuar me një postim në rrjetet sociale, ku ka sulmuar Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës duke e quajtur “pengesën më të madhe të shtetndërtimit”.

Në reagimin e tij, Potera ka shkruar se “Kosova po merr frymë më lirshëm me krerët e UÇK-së në Hagë”, duke shtuar se vendi është më i sigurt dhe më pak i kriminalizuar.

Ai madje thekson se “është dashur të jenë edhe më shumë” ish-krerë të UÇK-së në proces gjykimi. “UÇK është bërë pengesa më e madhe e shtetndërtimit. Ka mbetur strehë e fundit e keqbërësve. Nuk kam si ta them ndryshe, kur është kështu”, ka shkruar Potera në postimin e tij.

Samir Potera njihet për publikimet e tij të shpeshta kundër figurave të ndryshme politike dhe përkrahjen që i jep Lëvizjes Vetëvendosje, madje shpeshherë ka publikuar edhe foto me zyrtarë të saj, përfshirë edhe deputeten Fitore Pacolli.

 

Artikuj të ngjashëm

September 3, 2025

Paraqitja e Kurtit në Gjykatë, Bajrami: Po tregon qartë se ligji...

September 3, 2025

Çitaku: Kurti shkoi në Gjykatë kundër Faton Klinakut, por për aferat...

Lajme të fundit

Paraqitja e Kurtit në Gjykatë, Bajrami: Po tregon...

Çitaku: Kurti shkoi në Gjykatë kundër Faton Klinakut,...

U kapën me 15kg kokainë të pastër e...

Takohen Putini dhe Vuçiqi, flasin për Kosovën