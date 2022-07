Skandali me Kryeprokurorin e Gjakovës, Miftaraj: A keni ende dyshime për nevojën e Vettingut në Kosovë?

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjakovë i ka dërguar pyetjet e testit gabimisht tek një gazetare, teksa ishte duke i shpërndarë ato për bashkëpunëtorët profesional.

I njëjti raportohet se pyetjet i ka dërguar gabimisht në numrin e një prej gazetareve të kallxo-s, duke shkruar këto janë pyetjet e testit me shkrim.

Këto pyetje ai i kishte dërguar duke menduar se po ia dërgonte një personi tjetër.

Madje ai i bëri thirrje kandidates po ashtu me emrin Adelina, që të shfrytëzojë kohën deri në ora 13:00.

Pasi kontaktohet, Buzhala vetëm thotë “gabim”, por s’tregon se për kë ishin adresuar pyetjet.

E pas kësaj ka reaguar edhe njohësi i çështjeve të drejtësisë në vend, Ehat Miftaraj.

Ai pyeti nëse ende ka dyshim për nevojën e Vettingut në Kosovë.

Miftaraj theksoi se reforma në sistem prokurorial s’ka alternativë, transmeton lajmi.net.

Postimi i plotë:

A keni ende dyshime per nevojen per Vetting ne Kosove?

A po e kuptoni se reforma ne sistem prokurorial ska alternative?

Sa më pak integritet, mundesite me qene anetar ne KPK dhe me marr pozite te Kryeprokurorit jane me te medha. Sigurisht, me pak perjashtime te rralla, shume shume te rralla./Lajmi.net/