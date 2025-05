Skandali me kontratën për mbetjet e kafshëve, Peci: Ai nuk është serb – Nuk e kam trajtu në prizmin religjioz Ministri në detyrë i Bujqësisë, Faton Peci ka komentuar skandalin me kontratën për mbetjet e kafshëve e cila kompani u themelua pesë ditë para shpalljes së tenderit. Pecit i’u bë me dije se kompania në fjalë është me seli në Beograd të Serbisë. Ministri në detyrë tha se këtë nuk e ka trajtuar në aspektin…