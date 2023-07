Skandali Kusari-Lila me Simiq, Humolli: Isha i befasuar kur VV dhe Lista Serbe hoqën veteranët e UÇK nga paga minimale Sot u doli skandali ku shefja e deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje dëgjohet duke u kordinuar me Listën Serbe për tema të ndryshme. Në përgjime të cilat pritet të publikohen nesër, është paralajmëruar edhe kordinimi i partisë në pushtet me subjektin më të madh politik serb Listën Serbe për të eleminuar veteranët nga paga minimale, diskutime…