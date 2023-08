​Skandali i Rubiales, nëna e tij shtrohet me urgjencë në spital Nëna e Luis Rubiales është dërguar me urgjencë në spital në ditën e tretë të grevës së urisë në të cilën hyri si reagim kundër, siç ka thënë ajo, keqtrajtimit që po i bëhet djalit të saj në lidhje me skandalin e puthjes së tij me futbollisten spanjolle, Hermoso. Angeles Bejar, hyri në grevë urie…