Skandal në Zambia, trajneri i kombëtares së femrave detyron lojtaret të flenë me të

Një futbollist afrikan akuzon trajnerin e kombëtares së femrave, Bruce Mwape, për sjellje të pahijshme seksuale.

Me fillimin e Kupës së Botës për femra në Australi dhe Zelandën e Re në prag, një skandal i jashtëzakonshëm përfshin ekipin e Zambisë, rivalin e Spanjës në fazën e grupeve të Kupës së Botës 2023.

Trajneri i skuadrës afrikane, Bruce Mwape, është akuzuar për sjellje të pahijshme seksuale, siç raporton media britanike ‘The Guardian’.

FIFA është në dijeni për këtë çështje prej muajsh dhe hetimi pritet të vazhdojë. Si Mwape ashtu edhe trajneri U-17, Kaluba Kangwa, akuzohen në një hetim që filloi në shtator 2022 dhe iu referua organit më të lartë të futbollit në botë.

“Nëse ai (Mwape) dëshiron të flejë me dikë, ju duhet të thoni po. Është normale që trajneri të flejë me lojtarët e ekipit tonë,” tha një futbollist zambian i cili foli në kushte anonimiteti në një intervistë për ‘ The Guardian’.

Po ashtu, një person tjetër shumë i afërt me kombëtaren ka deklaruar në mediumin se kanë marrë kërcënime, por jo nga vetë trajneri.

“Ato kërcënohen me veprime ndëshkuese nëse guxojnë të thonë diçka. Federata (Zambiane) mbyll një sy sepse gratë kanë bërë mirë. Është mënyra e tyre për t’i treguar publikut dhe autoriteteve suksesin dhe imazhin e mirë. Por prapaskenat , është shumë e shëmtuar”, shtoi ai.

Federata e Futbollit të Zambisë (FAZ) tha se “megjithëse nuk kemi të dhëna për ankesa zyrtare nga askush për akuzat, ne i konsiderojmë ato shumë serioze dhe kemi hapur një hetim për këtë çështje,” tha sekretari i përgjithshëm i federatës, Adrian Kashala.

Ai shtoi se “ne do të angazhohemi me Shërbimin Policor të Zambisë dhe palët e tjera të interesuara për të adresuar këtë çështje.”/Lajmi.net/