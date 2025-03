Skandal: Militanti i pushtetit përqesh dhe përdor fjalë banale për babain e Thaçit, Haxhi Avdyli e pëlqen postimin

Në mbrëmjen e së dielës është ndarë nga jeta, babai i ish-presidentit Hashim Thaçi, Haxhi Thaçi.

Ai për disa javë ishte duke u trajtuar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ku edhe u vizitua vetëm tri ditë para vdekjes nga djali i tij, ish-presidenti Thaçi i cili po gjykohet nga Gjykata Speciale në Hagë.

Emra nga politika në Kosovë, gazetarë, artistë e qytetarë të shumtë shkruan për të si dhe e nderuan babain e ish-presidentit i cili luftoi për Pavarësinë e Kosovës si dhe e shpalli atë, më 17 shkurt të 2008-tës në Kuvendin e Kosovës.

Mirëpo njën reagim i quditshëm ka ardhur nga një simpatizantë i Vetëvendosjes në Gjermani, Lirim Gashi, i cili ka bërë një postim në Facebook në mënyrën më të ulët.

Sipas tij në Kosovë nëse nuk shpreh ngushëllime do të bëhesh “hor” nga gazetarët.

“Në Gjermani, babanë e presidentit nuk e njeh as vetë presidenti, sepse as ai nuk e di me penisin e kujt e ka ngjizë nëna në trekëndëshin e saj magjik mes kofshëve. Në Kosovën primitive, gazetarucat dhe banalistat analfabetë, injorantë, halabakë, primitivë dhe cirkuzantë, të bëjnë horë nëse nuk i shpreh ngushëllime presidentit për vdekjen e babait”, ka shkruar ai.

Tutje ai ka ofenduar edhe popullin, ku thotë se pas një ngushëllimi fjala që do të thonë të gjithë do të jetë “Hajt se s’u bë kiameti, një polar plak më pak.”

“Disa u trishtuan më shumë se kur vdiq shoku Tito”, ka shkruar Gashi.

Por cfarë ra në sy ishte se deputeti edhe Haxhi Avdyli e kishte pëlqyer postimin e tij. /Lajmi.net/