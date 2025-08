“S’ka vend për kriminelë në Policinë e Kosovës” -Koloneli Nexhmi Krasniqi, e zyrtari i ministrisë të arrestuar nën dyshimin për marrje të parave me detyrim Një operacion i gjerë i hetimeve është zhvilluar prej kohësh në rajonin e Prizrenit. Prokuroria Themelore në Prizren, në bashkëpunim të ngushtë me Inspektoratin Policor të Kosovës (IPK), ka zhvilluar një aksion të koordinuar që ka rezultuar me bastisjen e katër lokacioneve në qytetin e Prizrenit dhe arrestimin e katër personave të dyshuar. Sipas njoftimit…