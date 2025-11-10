S’ka të ndalur “drama” në Mitrovicë – Pas Prokurorisë e Policisë shkon tek vendnumërimi edhe burri i Albulena Haxhiut
Procesi i rinumërimit të votave në Mitrovicë të Jugut është ndërprerë pas ndërhyrjes së policisë dhe prokurorisë.
Zhvillimet atje, ka bërë që burri i Albulena Haxhiut, Alban Krasniqi të shkojë menjëherë i cili është edhe anëtar i Komisionit qendor të Zgjedhjeve (KQZ).
Sipas videos nga Mitropol, Kransiqi shihet i duke biseduar me dikë në telefon.
Video e plotë: