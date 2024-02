“S’ka të bëjë me Euron, por me rrezikun që sjell ky vendim” – Stano reagon pas përjashtimit të dinarit nga qarkullimi Autoritetet në Kosovë thanë të mërkurën se nga 1 shkurti do të hyjë në fuqi rregullorja e Bankës Qendrore mbi pagesat me para të gatshme në vend, por lanë të hapur mundësinë për një periudhë kalimtare për zgjidhjen e shqetësimeve të komunitetit serb që vazhdon të përdorë dinarin serb. Kjo ka ngjallur reagimet e menjëhershme…