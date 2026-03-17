S’ka stenda në Kardiologji – trajtohen veç rastet urgjente, vazhdon lista e pritjes
Në pritje janë rreth 2 mijë e 600 pacientë tash e disa muaj. Edhe atyre që në mars do t’u vinte radha për vendosjen e stendave, janë kthyer mbrapa. Kjo për shkak se tash e një javë në Klinikën e Kardiologjisë po mungojnë disa lloje të stendave. Kësisoj, ata që nuk janë urgjent nuk do…
Këtë e konfirmoi Drejtori i Klinikës, Faik Shatri.
“Ka mungesë, ka mungesë. Nuk ka mungesë totale por ka mungesë të disa numrave, rastet urgjente vazhdojnë me u trajtu me prioritet ndërsa rastet kronike të listës së pritjes kemi një javë që i kemi ndërpre”, ka thënë Faik Shatri, Drejtor i Klinikës së Kardiologjisë për RTV Dukagjini.
Mungesën e këtij material jetik për pacientët me sëmundje të zemrës po e sheh shqetësues një familjar.
Ai thotë së kjo është një barrë shtesë.
“Po kjo është e rëndë për pacientë në këtë situatë kur ka rritje të çmimeve është barrë e madhe por fajtor janë ata lartë se ajo është e kushtueshme…”, ka thënë një pacientë.
Nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës thanë që së shpejti do të bëhet furnizimi.
“Duke u bazuar në të dhënat e siguruara nga Barnatorja Qendrore, lidhur me pyetjen tuaj për mungesën e materialeve në Klinikën e Kardiologjisë, ju informojmë se kontratat për shumicën e materialeve të nevojshme për këtë klinikë tashmë janë nënshkruar. Gjithashtu, nga ana e Klinikës janë bërë kërkesat për furnizim me këto materiale. Aktualisht jemi në pritje që furnizimi me materialet përkatëse të realizohet gjatë ditëve në vijim.”-QKUK
Në QKUK vendosja e stendave bëhet pa pagesë por çmimi për vendosjen e tyre në spitalet private është i lartë dhe nis nga 3000 euro.