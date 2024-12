S’ka rrymë: Edhe një mërgimtar lë në gjysmë pushimet në Kosovë, kthehet në Evropë Mungesa e rrymës elektrike tash e sa ditë është shndërruar në njërin nga problemet madhore të familjeve kosovare. Nuk ka qytet që nuk po përballet me të njëjtin, e madje edhe me orë të tëra. Por, më sfiduese është kur me këtë problem përballen mërgimtarët. Ata që pushimet për këtë kohë i kanë ndarë tash…