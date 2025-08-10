S’ka pritje të gjata në pikat kufitare

Ministria e Brendshme ka njoftuar lidhur me gjendjen në pikat kufitare. Sipas përditësimin e fundit të Qendrës Kombëtare për Menaxhimin Kufitar pritjet nuk shkojnë mbi 10 minuta për të hyrë e dalë nga Kosova. Pika më e ngarkuar është ajo e Kullës, ku kolonat e automjeteve shkojnë deri në 30 metra.

Lajme

10/08/2025 08:18

Ministria e Brendshme ka njoftuar lidhur me gjendjen në pikat kufitare.

Sipas përditësimin e fundit të Qendrës Kombëtare për Menaxhimin Kufitar pritjet nuk shkojnë mbi 10 minuta për të hyrë e dalë nga Kosova.

Pika më e ngarkuar është ajo e Kullës, ku kolonat e automjeteve shkojnë deri në 30 metra.

