S’ka pritje të gjata në pikat kufitare
Ministria e Brendshme ka njoftuar lidhur me gjendjen në pikat kufitare. Sipas përditësimin e fundit të Qendrës Kombëtare për Menaxhimin Kufitar pritjet nuk shkojnë mbi 10 minuta për të hyrë e dalë nga Kosova. Pika më e ngarkuar është ajo e Kullës, ku kolonat e automjeteve shkojnë deri në 30 metra.
Lajme
Ministria e Brendshme ka njoftuar lidhur me gjendjen në pikat kufitare.
Sipas përditësimin e fundit të Qendrës Kombëtare për Menaxhimin Kufitar pritjet nuk shkojnë mbi 10 minuta për të hyrë e dalë nga Kosova.
Pika më e ngarkuar është ajo e Kullës, ku kolonat e automjeteve shkojnë deri në 30 metra.