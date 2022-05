S’ka përparim në bisedimet Kosovë-Serbi, Qeverisë i kërkohet të fillojë dialogun e brendshëm me komunitetin serb

Qeverisë së Kosovës po i kërkohet të fillojë dialogun e brendshëm me komunitetin serb në vend. Përveç si zotim i kahershëm i kryeministrit Albin Kurti, kjo vlerësohet se do të lehtësonte integrimin e tyre dhe se do të krijonte përshtypjen se çka do të përmbante marrëveshja finale për normalizimin e marrëdhënieve.