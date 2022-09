S’ka ndërprerje huazimi – Arthur Melo synon të fitojë minuta me Liverpoolin Ndonëse u përfol gjatë në lidhje me një mundësi të ndërprerjes së bashkëpunimit në mes të Arthur Melos dhe Liverpoolit, diçka e tillë nuk po del të jetë e vërtetë. Të paktën kështu raporton Fabrizio Romano, sipas të cilit mesfushori është duke punuar që të fitojë minutazhë për ndeshjet e ardhshme me “Të Kuqtë”, transmeton…