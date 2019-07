Mediat e huaja kanë shkruar së fundmi se Angelina Jolie është në një lidhje me truprojën e saj, me të cilin shoqërohet kudo. Çifti janë takuar për herë të parë gjatë xhirimeve të filmit “Those who wish me dead”, shkruan lajmi.net.

Nga ana tjetër Brad Pitt nuk është përfolur për një lidhje të re. Për momentin ai po shijon pushimet me 6 fëmijët.

Kujtojmë se duke qenë se është e zënë me xhirimet e filmit të ri, ishte Angelina ajo e cila ia ka lënë fëmijët nën kujdesje Brad Pittit./Lajmi.net/