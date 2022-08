S’ka bisedime me Man Utd, Aubameyang fokusohet në ofertën e Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang nuk është duke biseduar me Manchester United, në lidhje me një kalim të mundshëm në “Old Trafford”. Kështu të paktën raporton Fabrizio Romano, transmeton lajmi.net. I njëjti thotë se gabonezi është i fokusuar në ofertën e Chelseat pasi dëshiron të luajë në Champions League. Në anën tjetër Xavi Hernandez është duke këmbëngulur për…