“S’ka asnjë parti më demokratike” – Zyrtarë të LDK-së dalin me postime derisa votimi për dorëheqjen e Abdixhikut po vazhdon
Lidhja Demokratike e Kosovës sot është duke e mbajtur Kuvendin e Punës, që ka filluar në ora 12:00 dhe është duke vazhduar.
Përkundër që është i mbyllur për media, tashmë është konfirmuar që në këto momente është duke u kryer votimi për dorëheqjen e Lumir Abdixhikut, transmeton lajmi.net.
Votimi po bëhet në mënyrë të fshehtë. Derisa ky proces po vazhdon, zyrtarë të kësaj partie kanë dal me postime në Facebook.
Berat Rukiqi në postimin e tij tha se nuk ka asnjë parti më demokratike në Kosovë dhe rajon.
Postimi i tij:
Demokracia ne me te miren e vet
– Debat
– Marrje e pergjegjesise
– Votebesim
– Votim i fshehte
Ska asnje parti me demokratike, as ne Kosove, as ne rajon
LDK
Në Facebook ka reaguar edhe Rrezarta Krasniqi. Ajo shkroi se LDK është shtëpia e demokracisë.
Postimi i plotë i saj:
Rrënjët e forta nuk i lëkund asnjë stuhi.
LDK është familja jonë e madhe politike dhe shtëpia e demokracisë.
Na priftë e mbara!/lajmi.net/