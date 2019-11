S’ka asnjë lëvizje për viza, premtimet vazhdojnë

Insistimi i kryeministrit në detyrë, Ramush Haradinaj, se heqja e vizave për kosovarët do të ndodhë këtë fundvit po vazhdon, teksa çdo ditë e më shumë po zbehen gjasat reale që ky proces të marrë dritën e gjelbër nga shtetet anëtare të BE-së.

Lëvizjen e lirë të Kosovës vazhdojnë të mos e përkrahin Franca, Belgjika, Holanda e Danimarka, derisa pro këtij procesi mbetet e vetme Gjermania, shkruan sot Gazeta Zëri.

Kreu i Qeverisë në detyrë Ramush Haradinaj po vazhdon të insistojë se heqja e vizave për Kosovën do të ndodhë në fund të nëntorit, eventualisht në dhjetor të këtij viti, pavarësisht se Këshilli i Ministrave të BE-së ende nuk e ka futur në agjendë këtë proces.

Haradinaj heqjen e vizave e ka premtuar pothuajse në secilën paraqitje të tij publike si kryetar i Qeverisë, teksa një gjë të tillë e bëri edhe javën që lamë pas, me ç’rast theksoi se me t’u formuar Qeveria e re liberalizimi i vizave do të ndodhë.

“Liberalizimi i vizave është vonuar shumë, jemi të pakënaqur për faktin që është vonuar kaq shumë. Megjithatë procesi është në finale të veten, në ditët e para të Qeverisë së re mund të ndodhë liberalizimi i vizave”. Po ashtu ai ka deklaruar se ky proces mund të shtyhet më së largu deri në dhjetor të këtij viti.

“Pra, një pjesë e punës mund të ndodhë edhe tani në fund të nëntorit, por presim zhvillime pozitive në dhjetor për liberalizimin. Hyrja në fuqi e vendimit mund të vonohet ndonjë javë, por jo me muaj, po presim seriozisht të ndodhë”, ka deklaruar Haradinaj javën e kaluar.

Por pavarësisht premtimeve të vazhdueshme të Haradinajt dhe të zyrtarëve të tjerë të Qeverisë aktuale, njohësit e çështjeve të integrimeve i kanë thënë “Zërit” se liberalizimi për kosovarët nuk do të ndodhë as gjatë këtij viti. Kjo për shkak se këtë proces vazhdojnë ta kundërshtojnë ashpër shtetet e BE-së, si Franca, Belgjika, Holanda e Danimarka.