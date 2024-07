“S’ka as çarçafë, trajtohen në korridor të errët që kundërmon nga tualeti”: Kimioterapi në sallë të improvizuar të Hematologjisë Pacientët me kancer në Klinikën e Hematologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës përballen me kushte të rënda në sallën e improvizuar të kimioterapisë. Shumë prej tyre trajtohen edhe në një korridor të errët pranë, pa dritare, që kundërmon erë nga tualeti. “Dera nuk mbyllet… Djali im duhet të rrijë aty kur unë hyj në…