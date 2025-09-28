“Sjellje jokorrekte e pandershmëri”, tërhiqet nga gara kandidati i VV-së për asamble në Ferizaj
Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për Asamble Komunale në Ferizaj, Visar Pajaziti, është tërhequr nga gara.
Kjo u bë e ditur nga vetë ai, përmes një postimi në Facebook.
Siç njoftoi ai, ky vendim vjen pas një sërë sjelljesh jo korrekte dhe veprimeve të papranueshme nga disa individë brenda LVV-së.
Tutje, Pajaziti thotë se është cenuar integriteti dhe etika e garës demokratike, duke krijuar një ambient të pafavorshëm për një proces të ndershëm e të drejtë.
“Për të mos kontribuar në një situatë jo transparente, kam vendosur të tërhiqem nga gara,” ka shkruar ai.