“Sjellje jokorrekte e pandershmëri”, tërhiqet nga gara kandidati i VV-së për asamble në Ferizaj

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për Asamble Komunale në Ferizaj, Visar Pajaziti, është tërhequr nga gara. Kjo u bë e ditur nga vetë ai, përmes një postimi në Facebook. Siç njoftoi ai, ky vendim vjen pas një sërë sjelljesh jo korrekte dhe veprimeve të papranueshme nga disa individë brenda LVV-së. Tutje, Pajaziti thotë se është cenuar…

Lajme

28/09/2025 11:36

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për Asamble Komunale në Ferizaj, Visar Pajaziti, është tërhequr nga gara.

Kjo u bë e ditur nga vetë ai, përmes një postimi në Facebook.

Siç njoftoi ai, ky vendim vjen pas një sërë sjelljesh jo korrekte dhe veprimeve të papranueshme nga disa individë brenda LVV-së.

Tutje, Pajaziti thotë se është cenuar integriteti dhe etika e garës demokratike, duke krijuar një ambient të pafavorshëm për një proces të ndershëm e të drejtë.

“Për të mos kontribuar në një situatë jo transparente, kam vendosur të tërhiqem nga gara,” ka shkruar ai.

