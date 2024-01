“S’jam kërcënues, të gjithë janë të lirë” – Përfundon intervistimi i xhaxhait të Lulzim Fejzullahut

Ka përfunduar tashmë intervistimi i Rrahim Fejzullahut, xhaxhait të Lulzim Fejzullahut, i cili u rrah për vdekje nga dy persona të mitur.

Rrahim Fejzullahu, në një intervistë për RTV dukagjini ka treguar arsyen e ftesës në policinë e Kosovës.

Ai thotë se është ftuar për të dhënë një deklaratë lidhur me intervistën e dhënë ku thuhej se fëmijët dhe gratë janë të lirë të lëvizin kurse të rriturit jo, duke aluduar që familja Fejzullahu është mbështetur në ligjet e Kanunit.

“E dhashë një deklaratë lidhur me drejtorin e shkollës i cili më ka ftuar në intervistë me i liru fëmijët nga shkolla, të gjithë janë të lirë për momentin dhe gjithmonë do të jenë. Ia kam lënë prokurorisë, nuk jam kërcënues, nuk mendoj asgjë keq. Lidhur me deklaratat e mia të mëparshme, nuk kam menduar në atë aspekt por po keqpërdoret”, tha ai./RTVD