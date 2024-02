“S’jam i kënaqur me marrëdhënien tonë”, diplomati britanik: S’është në interes të Serbisë të fitojë Rusia në Ukrainë Ambasadori i Britanisë së Madhe në Serbi, Edward Ferguson në një ligjëratë para studentëve serbë në Beograd foli për ndërtim partneriteti, ndërsa u shpreh se s’është i kënaqur me marrëdhëniet midis dy vendeve. Ferguson tha se partneriteti nuk do të thotë se “se do të biem dakord për të gjitha çështjet”,por shtoi se mendon se…