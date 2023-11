“S’jam fetar, emrin s’e ndërroj botën me ma dhanë” – Sabit Geci mohon se u bë katolik e “Kastriot

Ish-komandanti i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Sabit Geci mohon se e ka ndërruar emrin dhe fenë.

“Kjo është hajgare. Këto janë hajgare”, i tha ai Gazetës Express. “Unë absolutisht nuk kam nevojë me e ndërru fenë sepse nuk jam fetar fare”, tha Geci.

Për 28 Nëntor, Geci tha se e ka vizituar kishën në Llapushnik të Drenasit dhe një xhami në Podujevë, imamin e së cilës tha se e ka mik.

“Unë nuk jam fetar fare, hiç ,hiç. Bile qeta me mjekrra i urrej, shumë i urrej. Me dalë ai me e quejt flamurin leckë, me dalë ai tjetri me thanë bën me marrë çikën a axhës për grua, s’sështë haram, kjo është tmerr o vëlla”, tha ai.

Ish-anëtari i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së pranoi se do të donte ta kishte një emër shqip dhe se këtë ua ka thënë edhe të pranishmëve në kishë, por tha se s’ka arsye ta ndërrojë tash.

“Jo more vëlla, emrin as s’e ndërroj, se unë nuk jam fetar fare. Unë nuk kam nevojë me e ndërru fenë kur nuk jam fetar. Unë emrin s’e ndërroj me ma dhanë botën, se e kam emrin që ma kanë lanë baba e nana”, tha ai.

Geci tha se ka kontaktuar me “atë që e ka qitë” postimin se ai është konvertuar në katolik dhe e ka ndërruar emrin.

“E thirra atë që e ka qitë. Tha jo unë nuk e kam qitë, e ka qitë tjetërkush. Po hajt s’është kjo punë… Unë absolutisht nuk kam nevojë me e ndërru fenë sepse nuk jam fetar fare”, theksoi ai.

“Veç e kam lanë amanet që asnjë fjalë arabisht nuk bën me ma thanë te varri, kur të shkoj në varr. Nëse vini me më varros, varrosmëni shqip”, shtoi ish-komandanti.

Faqja “Famullia e Shën Mëhillit në Doblibarë të Gjakovës”, postoi një fotografi në Facebook së bashku me një njoftim për “pagëzimin e ish-Komandantit të UÇK-së Sabit Geci”, për të cilin u tha se është pagëzuar me emrin Kastriot.