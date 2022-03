Situatë e rëndë te Chelsea – nëntë lojtarë mund të largohen në verë si agjentë të lirë

Në një deklaratë të lëshuar të enjten, qeveria e përshkroi Abramovich si një “oligark pro-Kremlinit” dhe pretendon se pronari i Chelsea “ka pasur një marrëdhënie të ngushtë për dekada” me presidentin rus Vladimir Putin, transmeton lajmi.net.

Pasuritë e Abramovich në Britaninë e Madhe tani janë sekuestruar, ndërsa Chelseat i është dhënë një ‘licencë e përgjithshme’ e cila i lejon klubit të funksionojë nën kufizime.

Ndër kufizimet, të cilat janë në fuqi deri më 31 maj 2022 dhe potencialisht mund të zgjaten, Chelsea aktualisht pengohet të negociojë kontrata të reja për lojtarët.

Tre lojtarët e rregullt të ekipit të parë – kapiteni Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger dhe Andreas Christensen, do t’iu skadojë kontrata në fundin e sezonit.

Në total, Chelsea ka nëntë lojtarë, kontratat e të cilëve skadon në fund të qershorit dhe mund të largohen nga “Stamford Bridge” si agjentë të lirë.

Azpilicueta dhe Christensen kanë qenë të lidhur shumë me kalimin te Barcelona, ​​ndërsa disa klube në të gjithë Evropën kanë regjistruar interesimin për Rudiger, duke përfshirë Paris Saint-Germain, Manchester United dhe Real Madrid.

Chelsea gjithashtu mund të shohë Emerson Palmieri, i cili u nënshkrua për 17.6 milionë funte në 2018, të largohet nga klubi pasi kontrata skadon gjithashtu në fund të qershorit. Chelsea u përpoq pa sukses të tërhiqte italianin nga huazimi i tij me Lyon në afatin kalimtar të janarit.

Një tjetër nënshkrim me para të mëdha, i cili do të largohet për asgjë është Danny Drinkwater. Mesfushori, i nënshkruar për 35 milionë funte në vitin 2017, aktualisht është i huazuar në klubin e Championship Reading.

Baba Rahman, Matt Miazga, Jake Clarke-Salter dhe Charly Musonda gjithashtu iu skadojnë kontratat në verë.

Chelsea gjithashtu përballet me një situatë të vështirë pasi gjithashtu nuk janë në gjendje të përfundojnë negociatat e kontratës me ndonjë lojtar që do të ketë vetëm një vit të mbetur në marrëveshjen e tyre në fund të sezonit.

N’Golo Kante, Jorginho, Marcos Alonso dhe Billy Gilmour janë ndër lojtarët e Chelsea, marrëveshjet e të cilëve skadon në verën e vitit 2023./Lajmi.net/