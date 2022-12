Situatë e rëndë: EULEX u dërgon ndihma policëve të bllokuar që 11 ditë në veri

Kjo është konfirmuar nga shefi i EULEX, Lars Gunnar Wigemark me anë të një postimi në Twitter, shkruan lajmi.net.

Ai tha se kjo është bërë me kërkesë të vet Policisë së Kosovës.

“Me kënaqësi ju njoftoj se pas kërkesës së Policisë së Kosovës, EULEX më 17 dhjetor, oficerëve të Policisë së Kosovës në pikën e përbashkët të kalimit në Rudnicë/Jarinjë u dorëzoi furnizime thelbësore, duke përfshirë furnizime ushqimore, veshmbathje si dhe sende higjienike”. /Lajmi.net/

Pleased to announce that following a request by the Kosovo Police, @EULEXKosovo on 17 December delivered essential supplies to the Kosovo Police officers 👮‍♀️ 👮‍♀️at the Rudnica/Jarinjë Common Crossing Point, including food supplies, clothing as well as hygiene items.

