Situata në veri, Vuçiq me kërcënim të drejtpërdrejt: Keni 24 orë kohë!

Presidenti serb tha se Serbia nuk do të hyjë në Kosovë me trupat e saj dhe se do të presë që NATO të reagojë 24 orë e ardhshme. Nëse NATO nuk reagon, Serbia do të reagojë, transmeton lajmi.net.

“Serbia ka ngritur vetëm gatishmërinë e saj luftarake, jo ushtrinë dhe policinë. Serbia nuk ka hyrë në territorin e Kosovës dhe Metohisë për shkak të marrëveshjes së Kumanovës”, ka thënë Vuçiq.

Vuçiq tha se ai nuk donte ta bënte jetën të hidhur duke bllokuar kalimet administrative për shqiptarët nga Serbia qendrore në Kosovë dhe Metohi për shkak të politikanit jo të besueshëm nga Prishtina i cili po luan me automjetet e tij safari.

Vuçiq tha se pogromi i popullit serb nuk kishte filluar ende dhe se Serbia po vëzhgonte situatën, por gjithashtu po furnizonte njerëzit tanë në Kosovë.