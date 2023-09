Situata në veri të Kosovës: Parlamenti europian javën tjetër nxjerr për diskutim këtë çështje Parlamenti Evropian do të diskutojë situatën në veri të Kosovës në seancën e ardhshme në Strasburg. Siç është paralajmëruar, eurodeputetët do të diskutojnë për marrëdhëniet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës me Komisionin dhe Këshillin të martën pasdite, pas konflikteve të fundit në veri. Në njoftim thuhet se Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të…