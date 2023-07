Situata në veri – Lajçak takohet me përfaqësues të KFOR’it dhe EULEX’it

Ai ka takuar edhe përfaqësues të KFOR’it në Kosovë dhe të EULEX’it. Lajçak ka shkruar në Twitter për nevojën urgjente për de-eskalim të situatës në Veri.

”Shkëmbime të rëndësishme dhe të dobishme me HoM të ri @EULEXKosovoMG Barbano, dhe COM @NATO_KFOR MG Ristuccia. U diskutua për situatën e vazhdueshme të tensionuar në veri të Kosovës, nevojën urgjente për hapa konkretë për deeskalim nga të gjitha palët dhe mundësitë që organizatat tona të kontribuojnë”, ka shkruar Lajçak.

Important and useful exchanges with new HoM @EULEXKosovo MG Barbano, and COM @NATO_KFOR MG Ristuccia. Discussed the ongoing tense situation in north Kosovo, the urgent need for concrete steps for de-escalation by all parties and possibilities for our organizations to contribute. pic.twitter.com/51jhqDGy9J

