Situata në veri – Jamie Shea: Policia e Kosovës të punojë me KFOR-in për ta qetësuar situatën

Zëdhënësi i NATO-s gjatë kohës së luftës në Kosovë, Jamie Shea, është intervistuar këtë të shtunë nga Euroneës Albania në lidhje me situatën në veri të Kosovës, ku një grup terrorist i udhëhequr nga Milan Radojiçiq sulmoi Policinë e Kosovës më 24 shtator, me pasojë vdekjen e oficerit Afrim Bunjaku.

Shea shprehu ngushëllime për policin e vrarë dhe i pyetur për retorikën e Serbisë në lidhje me terroristët serbë të vrarë në Kosovë, ai tha se nuk ishte një qëndrim i arsyeshëm.

Sipas Sheas, këta individë nuk shkuan në veri për një kauzë të drejtë, ose për t’u quajtur heronj; përkundrazi, ata shkuan atje për të vrarë dhe për të shkaktuar telashe.

“Duhet të jemi të qartë se kjo nuk është një sjellje e arsyeshme; këta njerëz nuk janë dëshmorë, nuk po luftojnë për asnjë kauzë të justifikuar. Jo, ata ishin aty për të vrarë njerëz; ata ishin aty për të shkaktuar trazira. Ideja për t’i quajtur dëshmorë ose heronj është e gabuar. Kjo lloj retorike është gjëja e fundit që na nevojitet”, tha Shea.

Ish-zëdhënësi i NATO-s shtoi se grupi kriminal nuk ka ardhur nga hiçi, por është paguar dhe armatosur nga dikush.

Ai gjithashtu përmendi se edhe pse Milan Radojiçiq nuk është personi i ngarkuar me çështjet shtetërore të Kosovës, ai mund të ketë pasur lidhje me shërbimet e inteligjencës ose grupet paramilitare që mund të kishin ofruar mbështetje financiare dhe armë për grupin terrorist që sulmoi Policinë e Kosovës pranë Manastirit të Banjskës.

Shea theksoi se kjo çështje kërkon një hetim të plotë ndërkombëtar dhe sugjeroi se do të ishte mirë që presidenti serb Aleksandar Vuçiq të bashkëpunojë në hetime dhe të ndërmarrë veprime konkrete kundër grupeve kriminale që mund të ndodhen në Serbi.

“Shpresoj se presidenti Vuçiq do të bashkëpunojë në një hetim ndërkombëtar për të kuptuar se nga kanë ardhur këta 30 ushtarë paraushtarakë dhe nëse qeveria serbe dhe shërbimet e inteligjencës apo ushtria serbe janë përfshirë në financimin e një operacioni të tillë. Beogradi mund të ndërmarrë veprime për të eliminuar këto grupe specifike dhe shpresoj se ky hetim do ta zbulojë këtë”.

“Mendoj se presidenti Vuçiq ka një mundësi të mirë për të demonstruar vullnetin e tij të mirë, për të marrë pjesë në një hetim të tillë dhe nëse ka dëshmi të grupeve paraushtarake në Serbi që trafikojnë këto armë, ai mund të marrë masa për të çmontuar këtë organizatë. Megjithatë, personalisht nuk besoj se Serbia do të anëtarësohet në BE para normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Kjo sigurisht nënkupton njohje. Nuk e shoh që të ndodhë”, tha Shea.

Kur u pyet nëse do të ishte masa e duhur që KFOR-i të merrte kontrollin e veriut të Kosovës, Shea nuk u pajtua, pasi ai besonte se do të dërgonte mesazhin e gabuar për Beogradin.

“Unë nuk jam dakord me këtë. Mendoj se forcat e KFOR-it duhet të vazhdojnë patrullimin dhe patrullimin edhe më shumë. Megjithatë, duhet të kujtojmë se veriu i Kosovës i përket Kosovës. Është territor i Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran.

“Është shumë e rëndësishme që policia kombëtare të veprojë në territorin kombëtar dhe të krijojë besim, veçanërisht me serbët që jetojnë atje. Ata duhet të ndërtojnë besim me komunitetin lokal dhe të bashkëpunojnë me KFOR-in”.

“Sipas mendimit tim, marrja e kontrollit të sigurisë nga KFOR-i do t’i dërgonte një mesazh Beogradit se veriu nuk është pjesë e Kosovës, por një zonë ndërkombëtare e administruar në mënyrë neutrale, dhe mendoj se kjo do të rriste presionin nga Serbia për ta tërhequr atë pjesë dhe për ta marrë atë. . Policia e Kosovës duhet të punojë së bashku me KFOR-in për të qetësuar gradualisht situatën”, përfundoi Shea.