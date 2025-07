Situata në Gaza, Netanyahu zotohet: Nuk do të ketë më Hamas Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, është zotuar se nuk do të ketë më Hamas. “Nuk do të ketë Hamas. Nuk do të ketë Hamastan. Ne nuk do të kthehemi më tek e shkuara. Ka mbaruar“, u shpreh ai. Më herët Hamasi tha se është i hapur për një marrëveshje armëpushimi me Izraelin që “çon qartë në…