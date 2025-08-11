Situata me zjarr: Në Kçiq të Mitrovicës kërkohet edhe ndihma e KFOR-it
Situata me zjarret ka qenë alarmante përgjatë muajve të verës. E ngjashme situata e tejet e rrezikshme është së f undi edhe në Kçiq të Mitrovicës. Si shkak i kësaj situate është kërkuar edhe ndihma e KFOR-it, transmeton lajmi.net.
Lajme
Situata me zjarret ka qenë alarmante përgjatë muajve të verës.
E ngjashme situata e tejet e rrezikshme është së f undi edhe në Kçiq të Mitrovicës.
Si shkak i kësaj situate është kërkuar edhe ndihma e KFOR-it, transmeton lajmi.net.
Sipas Agjencisë për Emergjenca, 74 vatra zjarri janë regjistruar në vend.
Njoftimi nga Agjencia e Emergjencave:
RAPORT PËR SITUATËN ME ZJARRE
Periudha raportuese: 22:00
Prishtinë, 10 gusht 2025
Sipas të dhënave të pranuara në Qendrën Operative të Agjencisë, janë regjistruar gjithsej 74 vatra zjarri në vend. Gjate 6 orëve të fundit gjendja është si vijon: 22 janë aktive, 52 janë të lokalizuara.
Situata raportohet e rënduar në fshatin Kçiq i Vogël komuna Mitrovicës ku është kërkuar ndihmë nga KFOR-i, FSK-a, dhe PK-s.
Në ndihmë intervenimit në fshatin Kçiq aktualisht janë Njësitë e Mitrovicës Jugore dhe Veriore, Zubin Potok, Prishtinë, Vushtrri, Njësia Nacionale për shuarjen e zjarreve nga toka GFFF,
Njësitë janë duke intervenuar sipas kërkesave, komunikimi me Qendrat Operative Emergjente ( QOE-112) dhe me Njësitë Profesionale të Zjarrfikës dhe Shpëtimit (NJPZSH-të) në gjithë vendin është i pa ndërprerë.
Menaxhimi i situatës po zhvillohet në koordinim të plotë nga Qendra Operative e Agjencisë me Njësitë Profesionale të Zjarrëfikjes dhe Shpëtimit.
Agjencia shpreh mirënjohje për përkushtimin e palodhshëm të zjarrfikësve dhe angazhimin e tyre në terren në përballje me zjarret.
QO AME mbetet e angazhuar në ofrimin e informatave të sakta me kohë për institucione, stafin e AME-së dhe publikun./Lajmi.net/