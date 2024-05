Situata me vërshimet në Prishtinë: MPB del me një njoftim për qytetarët Pas situatës me reshjet e shiut në kryeqytet dhe vërshimeve në disa zona, Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) ka deklruar se situata është nën kontroll. MPB-ja në një komunikatë për media njoftoi se zëvendësministri i Punëve të Brendshme, Bardhyl Dobra, zëvendësuesi i drejtorit të Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave, Shefki Abdullahun dhe Kryeinspektori për…