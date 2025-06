Situata ekonomike, Gërxhaliu: E keqja më e mirë sot është që është keq – nesër do të jetë edhe më keq

Ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka folur për situatën aktuale ekonomike në vend, ku tha se e keqja më e mirë sot është që është keq.

Por, sipas Gërxhaliut, e keqja më e keqe është se nesër do të jetë më keq, teksa shtoi se kur është kthyer në Kosovë pas 20 viteve, ka pasur ideal se do ta gjente vendin siç e meriton sakrifica e popullit ndër vite.

“Mbi të gjitha i takoj një familjeje që gjatë luftës, i kam 37 anëtarë të familjes të zhdukur ose të vrarë. S’e kam përmendur kurrë këtë, pasi liria dhe shpallja e pavarësisë ka qenë çmimi i sakrificës së tyre”.

“Por, s’e kam përgatitur veten që do ta përjetojë një Kosovë në relacione shumë të këqija me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nën sanksione nga ana e Bashkimit Evropian, sanksione të cilat sot i kanë shtetet me demokracinë më të vobektë në botë”, tha Gërxhaliu në Klan Kosova.

Tutje, ai u shpreh se s’e ka menduar asnjëherë se edhe vetë politikanët në një periudhë të caktuar do të jenë ata që do ta luftojnë ekonominë, sektorin privat dhe do ta dëmtojnë arsimin deri në këtë masë.