Situata e sigurisë: Maqedonci niset për Kroaci Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci do ta vizitojë nesër Kroacinë. Atje do të pritet nga zëvendëskryeministri dhe ministri kroat i Mbrojtjes, Ivan Anushiq. Për këtë vizitë njoftoi sot Ministria kroate e Mbrojtjes. Sipas ministrisë, “në takim do të diskutohet për bashkëpunimin dypalësh të mbrojtjes, situatën e sigurisë në Europën Juglindore, si dhe sfidat globale të sigurisë”. Pritja…